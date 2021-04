PREVISAO DO TEMPO: Centro de Meteorologia do estado alerta para aumento de chuvas nas próximas 72h

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe (CMS) alerta que as próximas 72 horas devem ser de chuva em várias regiões do Estado. Segundo imagem do satélite GOES – 16 da Nasa, geradas hoje, foi observado, sobre o estado de Sergipe, circulação nebulosa de densidade alta, com aproximação de instabilidades atmosféricas pela faixa leste, caracterizando tempo nublado ou com possibilidade de chuvas em todo território sergipano para os próximos três dias.

O meteorologista do CMS, Overland Amaral, explica que os sistemas de instabilidades convectivas, de origens marítimas, aportam sobre a costa de Sergipe e Alagoas trazendo chuvas com intensidades elevadas. “Nas próximas 72 horas essas condições devem se manter, especialmente, no Litoral Norte do estado de Sergipe ao litoral de Alagoas, onde deve ter o maior volume de chuvas nas próximas horas e 25 municípios devem ser os mais afetados”, salienta.

Os municípios que podem ser mais afetados por essas condições climáticas, são: Aracaju, Amparo De São Francisco, Aquidabã, Barra Dos Coqueiros, Brejo Grande, Canhoba, Capela, Carmópolis, Cedro De São João, General Maynard, Ilha Das Flores, Japaratuba, Japoatã, Malhada Dos Bois, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora De Lourdes, Pacatuba, Pirambu, Propriá, Rosário Do Catete, Santana Do São Francisco, Santo Amaro Das Brotas, São Francisco e Telha.

Nestas áreas o tempo seguirá instável com chuvas de moderada a forte e intensidade intercaladas com curtos períodos de melhorias ao longo desta quinta-feira, 15. O alerta fica por conta da quantidade de chuvas que pode ocorrer, entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, portanto os municípios devem ficar em estado de atenção devido aos riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Previsão do tempo para os próximos dias

Segundo boletim, na sexta-feira,16, o tempo permanecerá predominantemente nublado durante todo o dia, sem ocorrência de precipitações. No sábado ,17, o tempo continuará nublado durante todo o dia, com possibilidade de ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a manhã e tarde em pontos das mesorregiões do Média Sertão e Leste Sergipano, já no domingo, 18, predomina, ainda, o tempo nublado, com ocorrências de precipitações leves e isoladas ao longo da madrugada e tarde nas mesorregiões do Alto Sertão e Centro Sul Sergipano.

