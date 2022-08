Previsão: confira como fica o tempo neste fim de semana em Sergipe

Como foi anunciado, o clima deste sábado (13) e domingo (14) vai ter a influência do ciclone extratropical. O fenômeno vai atingir as regiões Sul e Sudeste do país, impulsionando uma frente fria para o Nordeste. Assim, chuvas leves e moderadas podem ser registradas.

De acordo com a meteorologia, em Sergipe, neste sábado (13), o centro-sul vai registrar chuvas intensas e bem significativas, podendo chegar a 50 mm e com ventos atingindo a velocidade entre 40 e 50 km/h. No domingo (14), as chuvas devem atingir todo o estado.

Amanhã, são esperadas chuvas leves em todo o estado pela manhã. À tarde, será de tempo nublado, enquanto pela noite haverá chuvas leves e isoladas ao longo de todo o território. No litoral, as temperaturas variam entre 22,5°C e 28,2°C, já no interior, elas oscilam entre 19,6°C e 27,8°C.

No domingo, as chuvas leves começam já durante a madrugada e se estendem pela manhã, tarde e noite, podendo ficar de moderadas a intensas em todo o estado. Os termômetros no litoral marcarão de 23,5°C a 27,9°C, enquanto no interior eles registram entre 20,8°C e 26,8°C, respectivamente.