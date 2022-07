Previsão: clima nublado deve predominar nos próximos dias em Sergipe

A previsão para os próximos dias é que o clima fique nublado e parcialmente nublado em Sergipe. Chuvas leves devem ser registradas, mas de forma rápida, pontual e de menor volume.

Nesta quarta-feira (27), chuvas rápidas acontecem na madrugada. No restante do dia há possibilidade de tempo nublado ou parcialmente nublado em todo estado. As temperaturas mínimas ficam em torno 20,7°C no litoral e 17,7°C, no interior, já as máximas serão de 27,7°C e 26,6°C, respectivamente.

Já na quinta-feira (28) vai ser de tempo nublado ou parcialmente nublado da madrugada até a noite. Chuvas ocorrem em pontos isolados de todo o estado. No litoral, os termômetros marcam de 20°C a 27,6°C, já no interior eles registram entre 17,3°C e 27,5°C.

Na sexta-feira (29), o tempo fica nublado da madrugada até a noite em todos os municípios, podendo ocorrer precipitações leves e rápidas a qualquer hora. No litoral as temperaturas oscilam de 19,7°C a 27,8°C, já no interior elas variam entre 18°C e 27,3°C.

