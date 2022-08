Previsão: chuvas devem continuar ao longo da semana em Sergipe

As chuvas que começaram em Sergipe no fim de semana, devem permanecer ao longo dos próximos dias. A previsão é que, pelo menos, até a quarta-feira (17), as precipitações aconteçam em todo o estado.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, as chuvas fazem parte das correntes de ventos oriundas do continente africano que atingiram todo o Nordeste.

No final desta segunda-feira (15) chuvas leves atingem todas as regiões sergipanas. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 22,8°C e as máximas de 27,6°C, já no interior elas oscilam de 20,7°C a 27°C.

Na terça-feira (16), as precipitações devem acontecer de forma leve e moderada em todo o estado. Os termômetros no litoral variam de 23°C a 27,5°C e no interior eles marcam entre 20,9°C e 26,9°C.

Já na quarta-feira (17), a madrugada vai ter chuvas leves, enquanto pela manhã elas ocorrem de maneira isolada. Pela tarde, as chuvas terão predominância no Alto Sertão. Nas demais regiões, o tempo fica nublado. A noite o clima fica nublado ao longo de todo o território sergipano. As temperaturas mínimas no litoral ficam em torno de 21,1°C e as máximas de 27,6°C, já no interior elas variam de 17,6°C a 27,5°C respectivamente.