Pressão pela demissão de Paulo Sousa atinge o nível máximo após o segundo revés consecutivo da equipe rubro-negra

O Flamengo voltou a jogar muito mal e foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, em Bragança Paulista. Diante desse segundo revés consecutivo no Campeonato Brasileiro, a situação do técnico Paulo Sousa no Flamengo fica praticamente insustentável. O Braga estava sem vencer há cinco jogos na competição.

É possível que o treinador português, que vem sendo bastante criticado por conta do rendimento do time nos últimos jogos, seja desligado antes mesmo do confronto com o Internacional, marcado para acontecer no próximo sábado, no Beira-Rio.

O único gol do jogo foi marcado por Luan Cândido, ainda no primeiro tempo. O lateral, inclusive, foi expulso no segundo tempo após atingir o rosto de Matheuzinho em uma discussão.

Nem mesmo com vantagem numérica em campo, o Flamengo conseguiu produzir grandes oportunidades de gol. Além da fraca atuação coletiva no Estádio Nabi Abi Chedid, diversos jogadores também não estiveram bem no aspecto individual.

Com duas derrotas seguidas, o Flamengo segue estacionado com 12 pontos na tabela de classificação e já enxerga a zona de rebaixamento mais próxima.