Presidente do ITP e Pró-Reitor da Unit recebe condecoração do CBMSE

Em solenidade, no Quartel Central, em Aracaju, na manhã desta sexta-feira, 1 de julho, o Presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e Pró-Reitor da Universidade Tiradentes, Dr. Diego Menezes, recebeu a medalha do mérito, comenda concedida a militares e civis pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros e à sociedade.

No dispositivo de honra, o Prof. Jouberto Uchôa, Reitor da Universidade Tiradentes e a profa. Amélia Uchôa, membro do Conselho de Administração do Grupo Tiradentes, prestigiaram o evento ao lado do Governador Belivaldo Chagas e autoridades militares e civis do Estado.

“Dr. Diego é um gênio. A competência no trabalho e a responsabilidade em tudo que faz, impressionam. São tantas homenagens que ele já está construindo uma coleção. É merecedor e nos enche de orgulho. Que Deus o proteja sempre!”, enaltece a Profa. Amélia Uchôa.

“Dr. Diego representa hoje uma das instâncias mais importantes do Grupo Tiradentes. E depois de sua aprovação como membro de uma instituição internacional, como a Academia de Alta Gestão, é para nós motivo de grandeza e de orgulho. Dr. Diego é para nós um marco importante. Nós esperamos que ele seja bem-sucedido na Unit, que seja sempre feliz. Sou, penhoradamente, agradecido pelo que tem contribuído para instituição”, ressalta o Reitor.

“Foi muito emocionante ter a presença de prof. Uchôa e profa. Amélia nesse momento. Como fundadores, eles nos trazem essa inspiração e o norte de como devemos seguir de forma ética, humilde e estarmos sempre atentos ao papel social da Universidade Tiradentes. Meus exemplos!”, enaltece o pró-Reitor e Presidente do ITP.

Dr. Diego Menezes enfatiza que esse reconhecimento é fruto do excelente relacionamento que a Unit tem socialmente e com o Corpo de Bombeiros de Sergipe.

“Mantemos ativa colaboração com o CBMSE e diversas ações já foram realizadas. Tivemos, por exemplo, o livro do CBMSE, um produto da nossa Editora Tiradentes. Além disso, ações extensionistas e de pesquisas, conduzidas conjuntamente para geração de conhecimento e troca de saberes. O sentimento é de felicidade e gratidão em poder representar a Universidade em um momento tão especial para toda sociedade sergipana. Além disso, o trabalho desenvolvido pelo CBMSE é irretocável. Sob a liderança do comandante-geral, Cel. Alexandre José Alves Silva, que com extrema competência à frente do cargo, comemora a entrega de equipamentos e novas viaturas que perfazem um investimento de R$ 7,47 milhões de reais. Um trabalho belíssimo e de grande importância para a corporação em favor de toda sociedade”, pontua.

A solenidade alusiva ao Dia Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil, comemorado em 2 de julho, homenageou ainda, com medalhas, militares da corporação pelos 10, 20 e 30 anos de serviços.

“Há 166 anos, quando instituídos por D. Pedro II, nosso Patrono, os Bombeiros atuavam somente no combate a incêndios. Hoje, atuamos na terra, na água e no ar com atendimento pré-hospitalar, salvamento, resgate, com prevenção e emergências. São muitas outras atividades que, ao longo do tempo, passamos a absorver. E hoje é dia de festa, dia de comemorar o Corpo de Bombeiros no Brasil e em especial a nossa corporação CBMSE que é uma instituição centenária. É um dia de grande alegria para nós e para sociedade’, conclui o Cel. BM Alexandre José Alves Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE).

