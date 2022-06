Presidente do Conselho do Sebrae Sergipe, Marco Pinheiro, se licencia para disputar as Eleições 2022

O empresário Marco Pinheiro, presidente do Sebrae Sergipe, pediu afastamento do cargo junto ao Conselho Deliberativo no último dia 31 de maio, com o intuito de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, cumprindo, portanto, o prazo limite de desincompatibilização que era até o dia 01 de junho. Em seu lugar, assume interinamente, o empresário Peterson Barros.

Marco Pinheiro é empresário do ramo da segurança privada e está na presidência do Conselho Deliberativo Estadual desde 2019. Em reunião de agradecimento com conselheiros, gerentes e colaboradores, parabenizou o trabalho do Sebrae junto aos pequenos negócios. “Afasto-me do cargo para cumprir o calendário eleitoral, ciente de que cumprimos nosso papel e honramos a missão do Sebrae, que é apoiar os empreendedores nessa luta diária para crescer”, finalizou.

UMC Sergipe