Presidente do Conselho Deliberativo convoca reunião sobre a SAF do Vasco

O Vasco da Gama conseguiu nesta terça feira (25/07), cassar a Liminar concedida a Comissão dos Direitos do Consumidor da Alerj que impedia o Rito da SAF do clube. Após a decisão em Instância Superior o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Carlos Eduardo Fonseca, convocou para a próxima quarta feira (27/07), às 19 horas, na Sede Náutica da Lagoa, a reunião para aprovação ou não da venda de 70% das ações do futebol para a empresa norte americana, 777 Partners. A votação será híbrida.

Veja o comunicado do Vasco:

O Presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca, convocou, em caráter de urgência, na tarde desta segunda-feira, reunião do Conselho Deliberativo para se reunir de forma híbrida, ou via internet ou na Sede Náutica da Lagoa, na próxima quarta-feira, dia 27 de julho, 19h em primeira convocação e 19h30 em segunda, para conhecer os pareceres do Conselho Fiscal, Conselho dos Beneméritos e Comissão de Estudos da SAF; e para recomendar à Assembleia Geral a aprovação, ou não, da proposta de constituição da Vasco da Gama SAF, a transferência de ativos do CRVG para capitalizar a Vasco da Gama SAF e a venda de 70% das ações da Vasco da Gama SAF para a 777 Partners.

A decisão do presidente do CD se deu após o clube cassar a liminar na justiça que paralisava o rito da SAF. Depois da votação no Conselho Deliberativo, será a vez da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para que os associados do CRVG possam decidir, em última instância.