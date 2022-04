Presenteie sua mãe com flores! 

Quem ainda não sabe o que comprar para as mães ganhou mais uma opção de presente: a Feira de Flores de Holambra. O evento traz mais de 200 espécies de plantas a preços populares, a partir de R$ 5,00, e também pretende ser uma vitrine para os pequenos produtores. A Feira, que começa a partir do dia 16 de abril até o dia 09 de maio, acontece das 08h às 21h, de segunda a sábado, e das 09h às 18h, aos domingos está sendo realizada no mall da Ferreira Costa.

Bonsais, orquídeas, suculentas, cactos, rosas do deserto e tantos outros tipos de plantas, para ambientes interno ou externo, estão em exposição no Home Center. Lá, além de encontrar o presente ideal ou ainda aproveitar para deixar a sua própria casa mais bonita, também é possível receber dicas de cultivo dos profissionais e da própria Ferreira Costa, que possui um setor exclusivo de jardinagem, com sementes, jarros, terra, cachepôs, fertilizantes e outros itens.