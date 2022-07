Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A iniciativa busca estimular o empreendedorismo feminino e premiar histórias de inspiradoras de empresas lideradas por mulheres em todo o país.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.se.sebrae.com.br. Para participar é necessário preencher um formulário eletrônico e gravar um vídeo com pitch (apresentação rápida da candidata empreendedora).

Este ano, as participantes podem concorrer em três categorias: Microempreendedora Individual (MEI) – quem tem negócio formalizado com faturamento de até R$ 81 mil por ano; Pequeno Negócio (proprietárias de micro e pequenas empresas que tenham faturamento anual de até R$ 4,8 Milhões); e Produtora Rural (mulheres que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF) ou declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ou que explorem atividade pesqueira e possuam registro no Ministério da Pesca).

O Prêmio é dividido em três etapas. Na etapa estadual serão escolhidas três candidatas, uma para cada categoria. As vencedoras da fase estadual serão avaliadas por um Júri Regional, formado por colaboradores do Sebrae e especialistas em empreendedorismo e pequenos negócios, sendo escolhidas três empreendedoras de cada categoria em cada uma das cinco regiões brasileiras.

Por fim, a etapa nacional terá a participação das 15 vencedoras regionais, que estarão automaticamente classificadas para a grande final da premiação. Além dos troféus, as vencedoras da etapa nacional nos primeiro e segundo lugares de cada categoria vão ganhar um smartphone de última geração. O terceiro lugar de cada categoria receberá um tablet também do modelo mais recente.

Todas as nove ganhadoras nacionais vão participar de uma missão técnica nacional de capacitação, com passagens e diárias custeadas pelo Sebrae. O primeiro lugar de cada categoria também terá uma vaga no Empretec e ao segundo lugar de cada categoria ficará reservada uma vaga para participar do UP Digital de aceleração digital dos negócios.

Critérios

Entre os critérios de julgamento das participantes estão aspectos relacionados à gestão do negócio como marketing e vendas, finanças, inovação, estratégia, entre outros. A análise do relato da história também vai considerar os desafios para abrir o empreendimento, participação ativa nos negócios, perseverança e superação, preocupação com a preservação do meio ambiente e cultura da sua região, lições aprendidas, contribuição para o desenvolvimento de outras empreendedores da sua comunidade, entre outros pontos.

Entre agosto e outubro, estão previstas as fases estadual e regional. Já a nacional deve acontecer em novembro, quando se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. A cerimônia da grande final será realizada, presencialmente, em Brasília (DF).

Mais informações podem sobre o prêmio podem ser obtidas no site www.sebrae.com.br.

Wellington Amarante

UMC Sebrae/SE