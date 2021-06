Prefeitura lança o Programa Renda Tobiense que irá beneficiar centenas de famílias

A prefeitura de Tobias Barreto, lançou nesta terça-feira, dia 22 de junho de 2021, o Programa Renda Tobiense que garantirá às famílias afetadas pela crise do novo coronavírus, a complementação de renda mensal de R$ 100,00. O encontro para lançamento do programa aconteceu na sede da prefeitura.

No ato de lançamento do programa, o prefeito Dílson de Agripino (Cidadania) destacou que a prefeitura tem empenhado esforços na tentativa de minimizar as consequências trazidas pela pandemia.

“Queria eu ter condições de fazer por todas as pessoas vulneráveis nesse momento; de poder dar um valor mais acessível a todos. Mas a prefeitura também tem suas dificuldades, assim como as pessoas. Queria eu poder ajudar todos os que não tem um pão na mesa, um leite e uma água”, disse, emocionado, o chefe do Executivo.

Vale lembrar que esse é o primeiro programa de transferência de renda da história de Tobias Barreto. Ele entra em operação nesta quarta-feira dia 23 de Junho de 2021. As inscrições permanecerão abertas e poderão ser realizadas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

“O programa tem como público-alvo famílias que não têm fonte de renda capaz de sustentar as necessidades do núcleo familiar que integra”, explica o secretário de Finanças de Tobias Barreto, Clayton Prado.