Prefeitura de Tobias Barreto é denunciada por não convocar profissionais aprovados no concurso

De acordo com a professora Amanda Santos, a gestão mantém contratos temporários com uma empresa terceirizada nas escolas e postos de saúde, ao invés de chamar aprovados em cargos que previam cadastro reserva. Alguns contratados da administração estão, inclusive, sem receber salários há cerca de três meses.

Além disso, o município estaria gastando recursos públicos em eventos ao invés de realizar a contratação. “O prefeito não está preocupado com a qualidade dos serviços que serão prestados à população”, disse.

A denúncia foi levada ao Ministério Público, que entrou com ação judicial.

Posicionamento da prefeitura

Em nota, a assessoria da Prefeitura de Tobias Barreto informou que “cumpriu todas as determinações legais do último concurso público realizado, inclusive prazos e número de convocações, bem como vem respeitando todas as manifestações e recomendações acordadas com o Ministério Público”.

Por Carolina de Morais, Portal A8SE