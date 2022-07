Prefeitura da Barra adere ao programa Cidade Empreendedora

Um passo importante para o fortalecimento da economia local. A prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio das secretarias municipais de Indústria e Comércio, Finanças e Controle Interno aderiu ao Cidade Empreendedora, programa que, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), possibilitará o aprimoramento do Ambiente de Negócios da cidade. A cerimônia de adesão ao programa ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22, na Quadra da Escola Municipal João Cruz.

A Barra dos Coqueiros foi um dos 10 municípios sergipanos selecionados para integrar o programa que potencializará a economia. “Por meio dessa parceria de sucesso, encontraremos o melhor caminho para garantir emprego e renda para a população. O município só cresce a cada dia. A Barra é o futuro do estado e estamos trabalhando para elevar a cidade rumo ao desenvolvimento a nível estado”, destacou o prefeito da Barra, Alberto Macedo.

Na oportunidade, o prefeito Alberto Macedo ganhou um certificado que garante ao gestor municipal autonomia na tomada de decisões sobre investimentos no programa.

Programa

O Cidade Empreendedora tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos. Os municípios aderentes ao programa que contratarem pacotes Cidade Empreendedora com moedas podem escolher dentro do cardápio de soluções que se adaptam melhor às suas demandas e ao seu perfil econômico.

“Esse é um projeto muito importante. A Barra foi selecionada entre 10 municípios sergipanos para aderir ao programa. Esse ano ganhamos no eixo salto empreendedor, então essa parceria é importante para alavancar o desenvolvimento do município”, disse o secretário de Indústria e Comércio, Thiago Sena.

O superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, destacou que: “a Barra estar inserida neste projeto é sinal de desenvolvimento, de gestão com bastante cuidado, sempre buscando melhorias, trazendo uma aproximação com o ambiente de negócios. Além disso, a gestão está sempre garantindo o diálogo aberto com a classe produtiva. A Barra está no caminho certo”, finalizou.

Da Assessoria Prefeitura Barra dos Coqueiros