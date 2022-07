Inscrição na Champions pode antecipar ida de Arão para o Fenerbahçe

A ida de Arão para o futebol turco virou questão de tempo. E se depender do Fenerbahçe, esse tempo pode expirar logo após o duelo de domingo, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tem conhecimento do valor oferecido e também da necessidade de concluir a transação, no máximo, até o começo da próxima semana. A liberação é vista como inevitável.

Treinado por Jorge Jesus, o Fenerbahçe ofereceu 3 milhões de euros – cerca de R$ 16 milhões – para comprar os direitos econômicos do camisa 5 do Flamengo. E para contar com o volante para a fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa, é necessário tê-lo inscrito até o dia 14 de julho (próxima quinta-feira). Uma saída após o jogo com o Atlético-MG, na quarta, inviabilizaria o prazo.

“De fato, existe uma proposta do clube turco pelo Willian Arão. A proposta já foi passada de maneira oficial. Estamos analisando internamente e conversando com o empresário e o atleta. Estamos analisando algumas oportunidades de mercado também. Em breve daremos nossa resposta”, comentou Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, ao ser questionado sobre o assunto após a apresentação de Everton Cebolinha.