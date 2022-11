Portugal vence Uruguai e é mais uma seleção a se classificar às oitavas da Copa do Mundo

Time luso precisa apenas torcer por tropeço de Gana, na rodada final, para ficar em primeiro no Grupo H

A seleção de Portugal está garantida na fase de mata-mata da Copa do Mundo do Catar, após vencer o Uruguai por 2 a 0, com gols de Bruno Fernandes- no lance, CR7 tentou resvalar na bola, mas a arbitragem deu autoria do tento para o meia do Manchester United. Com o resultado, os lusos alcançam os seis pontos no Grupo H estão praticamente com a primeira posição garantida. Basta torcer para um tropeço de Gana contra os uruguaios.