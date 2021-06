Populares fecham Rodovia SE – 290 contra as péssimas condições

Na manhã desta terça-feira 02/06, populares bloquearam a rodovia SE-270, acesso entre os municípios de Tobias Barreto a Poço Verde.

A agora a pouco a Deputada Diná Almeida anunciou no Jornal da Clube que o governo do estado já esta fazendo a operação tapa buracos e que no inicio do ano que vem, a rodovia vai ser totalmente reconstruída.

Os manifestantes cobram a restauração da pista.

Fotos: Jackson Gonçalves

Para os as manifestantes, as péssimas condições em que se encontra a malha asfáltica, um simples tapa buracos não resolvera o problema.

Chega de paliativos e enganação, queremos uma solução e a solução é a revitalização. Destacou um dos manifestantes.

Fotos: Jackson Gonçalves, direto da redação