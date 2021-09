PONTE DO CAMPO GRANDE: A reconstrução está praticamente concluída

Na manhã deste domingo dia 12/09, a nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que a ponte que dá acesso ao povoado Campo Grande está praticamente restaurada. Um sonho dos moradores daquela região que esperaram por mais de 4 anos.

A ponte une os municípios de Tobias Barreto à Tomar do Geru, um grande benefício para as famílias que precisam fazer esse trajeto frequentemente. Produtores rurais e moradores da região, prejudicados economicamente, procuraram a nossa equipe de reportagem com objetivo de pressionar as autoridades locais na recuperação da principal via de acesso ao município de Tobias Barreto. Atendendo a solicitação, a nossa repórter Aderyane Pinheiro, esteve hoje logo cedo no local para confirmar a informação. A repórter, conversou com moradores e pedestres. Eles relataram que a ponte é usada desde a década de 80 quando o Povoado ainda pertencia ao nosso município.

Constatou-se também, que a última reforma aconteceu há cerca de 17 anos em 2005, nos 3 primeiros meses da gestão do ex-prefeito Dr. Airton Andrade. De lá para cá nada foi feito. Por conta disso, várias madeiras apodreceram e as estruturas desabaram completamente comprometendo a segurança de quem tenta atravessar pelo local.

Para evitar uma tragédia, o prefeito Dílson de Agripino, mandou uma equipe da Secretaria de Obras e Saneamento, interditar imediatamente a Ponte.

Também, autorizou a sua equipe técnica, a compra do material necessário para a reforma completa. Os reparos vão melhorar o fluxo de passagem na região trazendo segurança e qualidade de vida para os moradores. Os trabalhos de recuperação tiveram início desde o mês de abril.

Até hoje, a ponte é a principal via de escoamento da produção agrícola, do rebanho bovino, transporte de pedras para a construção civil no município de Tobias Barreto e de toda região.

Por Aderyane Pinheiro