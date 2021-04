POLÍTICA: Eliane Aquino pode assumir Governo

Veja o caso do senador Rogério Carvalho (PT): se Belivaldo Chagas (PSD) deixar o governo para disputar o Senado, Eliane Aquino (PT) assume o comando

INUSITADO 1

Todos que estão se apresentando como pré-candidatos ao Governo do Estado sabem: esta antecipação tem apenas o objetivo de tentar viabilizar a sua candidatura, dentro dos seus grupos. Veja o caso do senador Rogério Carvalho (PT): se Belivaldo Chagas (PSD) deixar o governo para disputar o Senado, Eliane Aquino (PT) assume o comando.

INUSITADO 2

Seria no mínimo algo inusitado Eliane estar à frente do governo e não disputar a reeleição – sendo que ela inclusive aparece historicamente com rejeição menor e maior intenção de votos do que a do senador Rogério, apesar de não ser tão experiente e eficiente na articulação política, como o senador.

VACINAÇÃO 1

Embora não estejam na linha de frente, assim como outros profissionais, duas categorias que não pararam suas atividades em meio à pandemia foram vigilantes e porteiros, que seguem arriscando suas vidas e sujeitos à propagação do vírus. Preocupada com essa situação, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), defendeu que eles possam ser incluídos no Plano de Vacinação contra a Covid-19, como um grupo prioritário.

VACINAÇÃO 2

“Existem condomínios muito populosos onde os porteiros estão adoecendo. Por mais que mantenham os cuidados básicos, lidam com muita gente diariamente e isso certamente facilita a contaminação e propagação do vírus. O mesmo exemplo serve para os vigilantes”, pontuou Emília Corrêa.