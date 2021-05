Polícia Militar reforçou o policiamento durante o fim de semana

No último sábado e domingo, 8 e 9 de maio, a cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que já conta com a sede do 11° Batalhão, recebeu reforço do GATI – Grupamento Tatico do Interior – e do GETAM, que juntamente com o policiamento ordinário e a Força Tática local realizaram rondas e abordagens no município, principalmente resguardando a divisa com o estado da Bahia.

Conforme o Tenente Coronel Ribeiro, comandante do 11° Batalhão, reforços para operações de saturação como essas terão continuidade na cidade e tem como objetivos inibir ações de marginais e aumentar a sensação de segurança da população.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.