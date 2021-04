Polícia Militar fecha bar com aglomeração e apreende som em Poço Verde/SE

Na noite de sábado (24), a Polícia Militar de Poço Verde/SE recebeu diversas denúncias de um bar próximo a piscina de Zequinha que estaria contrariando o decreto de medidas sanitárias do governo do Estado. A Polícia Militar foi até o local e constatou diversas pessoas no interior do bar e foi lavrado o TCO (Termo circunstanciado de ocorrência) de descumprimento de medidas sanitárias de acordo com o artigo N°268 do Código Penal Brasileiro.

Já durante a madrugada deste domingo (25), por volta das 3H e 30min a Polícia Militar foi novamente acionada diversas vezes por telefone dando ciência de um som absurdamente em alto volume na Rua Josefa Rocha Dorea.

Os policiais se deslocaram até o local indicado nas denúncias e as mesmas se confirmaram. “O barulho dava para ser ouvido mais ou menos há 50 metros de distância do local” destacou o Cabo Júnior.

A suspeita de perturbar o sossego na região foi identificada por nome de Daniela e autuada, além de ser lavrado o TCO, o som foi apreendido por perturbação do sossego alheio. Ela responderá pelo crime em juízo.

Por Reinaldo Valverde / SimaoDiasComoEuVejo.

informações de Gabriel Oliveira (O papa-léguas da notícia)