Polícia Civil prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Tobias Barreto.

A Polícia Civil prendeu na noite desta sexta-feira (17) dois homens suspeitos de tráfico de drogas no município de Tobias Barreto. Sendo que um deles ainda é suspeito de praticar roubos na cidade.

De acordo com a polícia, um trabalho de combate a roubos ocorreu nessa noite e diligências foram realizadas na localidade do Agripino III onde o suspeito residia.

As investigações indicavam também que esse suspeito atuava no tráfico de drogas em associação com outro indivíduo.

Por voltas das 22 horas o suspeito de nome Rafael Conceição Macedo, 18 anos de idade e Otavio Amado Santos, 23 anos de idade; foram localizados e com a dupla a polícia localizou aparelhos celulares, cerca de 700 gramas de maconha e 80 gramas de cocaína; além de apetrechos para a mistura de cocaína.

Além do material relacionado à comercialização de drogas a Polícia apreendeu objetos relacionados aos roubos ocorridos na cidade. Entre os objetos, a Polícia encontrou uma bicicleta e uma faca provavelmente usados em um assalto. O Delegado Francisco Gerlandio, titular da cidade, ressaltou que nos próximos dias estará entrando em contato com vítimas desses assaltos para o devido reconhecimento do suspeito.

Os dois acusados foram presos e conduzidos para a delegacia de Tobias Barreto. Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia.