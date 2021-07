Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas em Tobias Barreto.

Na tarde dessa segunda-feira, 12 de julho de 2021, policiais civis localizaram Nilson Rabelo do Carmo*, 36 anos de idade, suspeito pela prática de tráfico de drogas.

As investigações começaram após denúncias sobre o comércio de drogas no bairro Santos Dumont. Segundo as informações, o suspeito usava sua residência e ruas do bairro como ponto de venda de entorpecentes.

Durante a ação policial, foram apreendidos aproximadamente 300 gramas de substância aparentando ser maconha, além de apetrechos para comercialização de drogas.

No decorrer das diligências, ainda foram identificados usuários que estavam chegando ao local para adquirir entorpecentes.

O suspeito foi conduzido à sede da Delegacia Regional de Tobias Barreto, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Polícia Civil