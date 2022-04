Polícia Civil de Tobias prende homem por tentativa de feminicídio

Na tarde hoje, policiais civis lotados em Tobias Barreto prenderam EDENILSON JESUS SANTOS, 41 anos, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, por crime de feminicídio tentado e ameaça.

O investigado esfaqueou a ex-companheira na presença do filho do casal, no último sábado, 23 de abril. O fato se deu na Divisa entre Sergipe e Bahia. “O fato foi gravíssimo, mas teve uma resposta imediata graças à rapidez do Ministério Público e do Poder Judiciário, que analisaram as provas colhidas pela Delegacia local”, explicou o delegado Francisco Gerlandio.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito resolveu matar a ex-companheira por desentendimento quanto à guarda do filho em comum. O próprio investigado filmou a ação. Ele também ameaçou aos próprios irmãos e aos pais, afirmando que mataria a todos. A prisão ocorreu quando policiais levavam familiares à casa dos pais para retirada de pertences, e lá encontraram EDENILSON, com a intenção de concretizar as ameaças.

Fonte: Polícia Civil