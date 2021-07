Polícia Civil de Tobias Barreto fecha segundo ponto de tráfico de drogas em uma semana

Na noite de ontem, 22/07/2021, policiais civis de Tobias Barreto passaram a averiguar informação repassada anonimamente, de que Joao Paulo Oliveira Santos estava traficando drogas na própria casa dele.

Chegando no local os policiais, confirmaram a informação, surpreendendo João Paulo no exato momento em que vendia uma porção de maconha a usuários, que forma ouvidos e confirmaram ser o local um ponto de venda habitual. Diligências seguem para identificar a origem do entorpecente. Com o suspeito foram apreendidos 23 porções prontas para venda, de maconha e uma porção maior da mesma droga. Este é o segundo ponto de tráfico desarticulado nos últimos cinco dias, na cidade de Tobias Barreto.

Fonte: Polícia Civil