Mais uma vez, em parceria com a UFS, o município de Tobias Barreto recebeu no ginásio do SESI uma equipe para realização de testagem rápida de pessoas sintomáticas e assintomáticas.

Essa medida tem a intenção de auxiliar na redução da propagação do vírus no nosso Município. https://portaltobiense.com.br/wp-content/uploads/2021/06/O-COMBATE-A-COVID-19-NAO-Prefeitura-de-Tobias-Barreto.mp4

