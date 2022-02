PM prendeu suspeito de tentativa de estupro em Itabaiaininha

O fato ocorreu durante a manhã da última segunda-feira, 07, após uma mulher ter relatado aos policiais militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão que havia acabado de escapar de um homem que a agarrou pelos braços, arrastou até um matagal próximo do percurso do trabalho dela e tentou a conjunção carnal forçada. A vítima ainda relatou que resistiu e conseguiu se desvencilhar das garras do autor da tentativa de estupro.

Em seguida aos relatos, os PMs fizeram diligências, localizaram e prenderam o suspeito.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.