PM prende um homem com arma de fogo e outro com simulacro de arma, no centro de Itabaianinha.

As prisões ocorreram na noite desse domingo (05), quando policiais militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão da PMSE abordaram dois homens em atitude suspeita e encontram um revólver e uma arma falsa (simulacro). Os dois são do município de Umbaúba e suspeita-se que eles planejavam realizar algum roubo nas imediações em que foram flagrados.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE