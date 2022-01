PM prende traficante procurado pela justiça, em Tobias Barreto.

A prisão ocorreu na manhã dessa quarta-feira, 5, após contribuição da sociedade, através do 190, com informações sobre a identificação e local onde estava o traficante.

Chegando ao local informado, em uma das ruas do centro da cidade de Tobias Barreto, os Policiais Militares da Força Tática e da 1ª Companhia do 11° Batalhão conseguiram encontrar o traficante Carlos Vitor Santos de Menezes, o Vitinho, de 24 anos, o qual possui mandato de prisão em seu desfavor, e prenderam o mesmo.

O 11° Batalhão enfatiza a importância dos telefones 190 da PM e 181 do Disk Denúncia da Polícia Civil, como canal seguro e sigiloso de comunicação entre as forças policiais do estado e a população na prevenção e combate ao crime, protegendo cada vez melhor a nossa população.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE