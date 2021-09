PM prende homem que tentou matar a ex-companheira em Itabaiaininha

O autor da tentativa de feminicidio, reforçada pela lei Maria da Penha, deferiu golpes de faca na sua ex-companheira, quando a mesma estava em um bar, no povoado Sítio Pereira.

A vítima conseguiu fugir e foi socorrida ao hospital municipal, porém, o autor da agressão ainda tentou adentrar à unidade hospitalar, mas foi impedido e preso por policiais militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão da PMSE. O fato ocorreu na manhã deste domingo, 12 de setembro, e o flagrante foi lavrado na delegacia regional de Tobias Barreto.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.

PM apreende menores de idade envolvidos no tráfico de drogas em Itabaiaininha.

O fato ocorreu na véspera do 7 de setembro, após policiais militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão da PMSE flagrarem dois adolescentes na prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no centro da cidade de Itabaianinha. Os mesmos ainda utilizavam celulares e uma moto para negociar e distribuir a droga. O conselho tutelar foi comunicado do fato e os adolescentes foram conduzidos à delegacia.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.