PM prende homem após tentativa de homicídio em Tobias Barreto.

O fato criminal aconteceu por volta da 13 horas deste sábado, 11 de dezembro, quando o autor da tentativa deferiu golpes com uma faca de caça contra José Domingos Rocha, que, segundo relatos da vítima e de testemunhas, teria sido motivado por desavenças entre as partes envolvidas.

Com isso, populares acionaram o 11° Batalhão através do 190 da Polícia Militar, culminando na prisão do suspeito que tentava fuga para estado da Bahia, ainda em posse da faca utilizada no crime.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.