PM prende casal de traficantes e homicida com mandado de prisão, durante operação policial em Tobias Barreto.

As prisões ocorreram na noite desta quinta-feira (7), durante ação policial militar intitulada Operação Cangalha, onde PMs do 11° Batalhão realizaram diversas rondas e abordagens com o intuito de combater o crime de tráfico de drogas no município de Tobias Barreto, distante 120 quilômetros de Aracaju.

A operação realizou abordagens em diversos bairros da capital dos bordados, como é conhecido o município, e, como resultado, efetuou a prisão de um homem com mandado de prisão em seu desfavor, oriundo da justiça do estado de São Paulo. Este mesmo homem, que foi abordado nas ruas do conjunto Agripino Bernardo I, também já conta com condenação por homicídio no estado de Sergipe.

A outra prisão registrada, diz respeito a um casal sob a suspeita de tráfico de drogas ilícitas. Após denúncia, foi encontrado aproximadamente 1gk de maconha prensada na casa da mulher e em seguida ao se dirigir para a casa do companheiro dela,, os PMs também encontraram aparelhos celulares em outra residência.

Em ambos os casos, os policiais militares conduziram os envolvidos para a delegacia Regional de Tobias Barreto.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.