PM participa de evento de prevenção às drogas, organizado por grupo de desbravadores.

Na noite dessa quarta-feira, 12, Policiais Militares do 11° Batalhão (11° BPM) da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), realizaram palestra na cidade de Tobias Barreto, para jovens e adultos, acerca do uso de drogas e dos seus eventuais problemas para toda a sociedade. O evento foi promovido por desbravadores pertencentes ao Projeto Missão Calebe, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Os Policiais Militares enfatizaram sobre os danos causados pelo uso de entorpecentes e as suas consequências para a segurança pública, destacando a necessidade desse trabalho conjunto entre os órgãos de segurança pública e a comunidade, ora representada pela igreja.

Por fim, destacaram as ações que já vem sendo feitas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) desde o início dos anos 2000 na corporação policial militar do estado de Sergipe, onde há um esforço conjunto entre a PMSE, a Escola e a Família no combate às drogas e à violência.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.