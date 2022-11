PM encontra desmanche de motos roubadas, em Tobias Barreto

O fato ocorreu nesta sexta-feira, 04 de novembro, após informações de populares pelo telefone 190. A princípio as pessoas estranharam o barulho característico de oficina e a movimentação constante de veículos ciclomotores em uma residência situada na avenida Brasil, no conjunto habitacional Agripino 1, zona de expansão da cidade de Tobias Barreto. Diante dessa estranheza ligaram para o 190 da PM e informaram o endereço da casa sob suspeita. Desta forma os Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhão foram averiguar a situação e constataram a presença de 18 motos com restrições de roubo, furto ou com chassis adulterado.

No momento da ação policial não haviam pessoas na residência e as motocicletas foram guinchadas para a sede do Batalhão. O caso também foi encaminhado para a Policia Civil.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE