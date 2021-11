PM e Prefeitura Municipal de Tobias Barreto promovem Novembro Azul no 11° Batalhão.

Nos dias 24 e 26 de novembro foram realizadas ações da prefeitura municipal de Tobias Barreto, por intermédio da secretaria de saúde, alusivas ao Novembro Azul para os policiais militares do 11° Batalhão da PMSE.

Durantes esses dois dias, os PMs da unidade militar sediada na Capital dos Bordados, receberam a terceira dose da vacina contra o Covid 19 (reforço), e tiveram serviços como exames laboratóriais, inclusive do PSA (para detecção do câncer de próstata) e Práticas Integrativas Complementares – PICs (ventosas, acupuntura, auriculoterapia, etc).

O Novembro Azul é um mês para ações em prol da educação, prevenção e cuidados redobrados com a saúde do homem e foi nesse sentido que surgiu a ideia da parceria entre a PMSE e a prefeitura municipal de Tobias Barreto, pois a secretaria de saúde já possui um projeto próprio, intitulado Cuidando do Cuidador, para atender aos colaboradores dos diversos setores públicos que prestam serviços aos cidadãos tobienses.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.