PL entra com liminar para colocar Valmir no 2º turno: “Nosso objetivo é garantir a vontade do povo”

O Diretório do Partido Liberal em Sergipe entrou com um pedido de liminar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para validar os votos obtidos no 1º turno pelo ex-candidato Valmir de Francisquinho (PL) e, com isso, permitir sua participação no 2º turno das eleições para governador de Sergipe.

Caso o pedido seja acatado pela Corte Eleitoral, Valmir voltaria para a disputa com Rogério Carvalho (PT), eliminando o candidato Fábio Mitidieri (PSD) da disputa no 2º turno.

“Meus advogados estão buscando nossos direitos desde o início do processo. Depois que o TSE acolheu nossos embargos declaratórios, ficou provado que Valmir tinha razão, e não aqueles que diziam que nós não tínhamos mais chance nenhuma de rever nossos direitos políticos e que Valmir estava mangando do povo de Sergipe. E o pedido de liminar é para que nós possamos disputar o pleito e fazer justiça aos quase meio milhão de sergipanos que votaram em mim no 1º turno. Nosso objetivo é derrotar esse governo, mas principalmente restabelecer a soberania e garantir a vontade do povo sergipano depositada nas urnas”, explicar Valmir, que volta a afirmar que o PSD de Belivaldo e Fábio trabalharam para tirá-lo da disputa.

“O PSD trabalhou para tirar Valmir para colocar Fábio, que era sempre o terceiro colocado em todas as pesquisas eleitorais e não tinha chance nenhuma de ir para o 2º turno. O presidente do partido em Sergipe, Jeferson Andrade, e o candidato do PSD, George Martins, entraram com a ação para me tirar da disputa. E o que eu vinha sempre denunciando, o Hora News revelou isso com documentos. Eles jogaram sujo para me prejudicar”, lamenta Valmir.

No 1º turno, Valmir de Francisquinho obteve 457.922 votos, quantitativo que garantia a 1ª colocação, o colocando na disputa do 2º turno com Rogério Carvalho, que seria neste caso o 2º colocado.

Por Redação

Foto: Divulgação