Pitty apresenta turnê “Matriz 3.0” em Aracaju no dia 27 de agosto 

A cantora Pitty desembarca em Aracaju no dia 27 de agosto no Teatro Tobias Barreto com a nova turnê “Matriz 3.0″, que traz a cantora num de seus melhores momentos e é um programa imperdível para qualquer fã de rock no repertório tocado por Pitty, Martin Mendonça (guitarra), Daniel Weksler (bateria) e Paulo (baixo). A turnê faz um mix de todos os sucessos da cantora baiana, incluindo novidades de seu mais recente EP “Casulo”. Entre as músicas presentes na setlist, estão: “Teto de Vidro”, “Equalize” e “Na Sua Estante”. A abertura dos portões será às 20h com início do show às 21h. Será um espetáculo para não ficar sentado em nenhum momento e abraçar o palco para pular e cantar os grandes sucessos da artista baiana.

Com mais de 20 anos de carreira, Pitty é considerada uma das maiores representantes do rock brasileiro contemporâneo e uma grande potência do rock. Em sua carreira, Pitty venceu diversos prêmios importantes da música, incluindo o Melhores do Ano, Prêmio Multishow de Música Brasileira e o MTV Vídeo Music Brasil, além de concorrer quatro vezes ao Grammy Latino. Os ingressos para o show são limitadíssimos e estão sendo vendidos no site bilheteria digital e na bilheteria do teatro. Os valores são de R$ 160 (meia mezanino) e R$ 180 (meia plateia), R$ 200 (inteira social mezanino) e R$ 220 (inteira social plateia). Serviço:

Pitty: turnê “Matriz 3.0″

Quando? 27 de agosto

Abertura dos portões: 20h

Ingressos a partir de R$ 160

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site: https://www.bilheteriadigital. com/pitty-matriz-3-0-aracaju- 27-de-agosto