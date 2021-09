PF faz busca e apreensão de R$ 7,5 mil em Sergipe

Segundo a polícia, o investigado criava contas falsas em nome de terceiros, no aplicativo Caixa Tem, gerava boletos bancários que eram pagos com os valores desviados, tendo as contas bancárias do próprio suspeito como destino final dos recursos. A investigação teve início em abril deste ano, a partir da análise das informações registradas na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial.