ECONOMIA: Petrobras reduz em 6% preços do gás de cozinha a partir de hoje

A Petrobras vai reduzir o preço do gás de cozinha a partir de sexta-feira. A redução de 6% equivale a uma diminuição média de 3,15 reais para cada botijão de 13 kg, que passará a ser vendido às distribuidoras por 49,19 reais. A petroleira informou, no comunicado, que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a sua prática de preços.