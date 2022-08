Petrobras anuncia redução preço do diesel em 3,56% a partir desta sexta-feira (5)

O preço do diesel tipo A (puro) sofrerá uma redução a partir desta sexta-feira (5). O valor médio do combustível passará de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro, o que significa uma redução de 3,56%.

De acordo com a Petrobras, a alteração no valor do combustível segue uma lógica internacional. “Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, disse a empresa em nota.

Governo de Sergipe envia à Alese projeto de lei para baratear etanol

Ainda, em virtude da mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a Petrobras informou que o preço final para o consumidor passará de R$ 5,05 para aproximadamente R$ 4,87, por litro.