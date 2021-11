Pesquisadores internacionais discutirão educação ressignificada durante Enfope

Com o principal objetivo de promover a integração de saberes e colaborar com a formação de professores da Educação Básica de Sergipe, a Universidade Tiradentes (Unit), por meio de seu Programa de Pós-Graduação em Educação, e do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), realizará o 12º Encontro Internacional de Formação de Professores (Enfope) e 14º Fórum Permanente Internacional de Inovação Educacional (Fopie).

O evento tem abrangência internacional e contempla profissionais da educação básica e superior envolvendo todas as modalidades de ensino, com a participação de teóricos e educadores do Brasil, assim como de outros países.

“O Enfope/ Fopie representa um importante espaço de discussões, uma vez que o momento atual da educação brasileira, sob a ótica da formação de professores, é muito delicado”, declara a doutora Andrea Karla Nunes, líder do Grupo de Pesquisa em Docência, Avaliação, Currículo e Contemporaneidade (GPDACC/PPED/Unit/CNPq) e coordenadora do evento.

Com amplos debates, o encontro se configura como o segundo maior evento do Estado de Sergipe destinado à Educação Básica, com participantes locais, nacionais e internacionais.

“O evento traz olhares também sobre o currículo em alguns países, como Argentina e Espanha. Os palestrantes internacionais vêm discutir de forma assertiva a formação do professor e os desafios diante de práticas disruptivas”, destaca Andrea Nunes. “Busca-se divulgar, discutir e ampliar a produção científica, tecnológica e cultural na área de formação docente, em colaboração interinstitucional, tendo como premissa o desenvolvimento da autonomia e emancipação dos sujeitos que ocorre por meio de pensamento científico, crítico, responsabilidade e cidadania, bem como o contexto da contemporaneidade da cultura digital”, complementa.

Entre as temáticas que serão debatidas no encontro estão As tecnologias digitais na promoção da formação docente e das práticas disruptivas, Currículo e desafios na perspectiva da Argentina, Espanha e Brasil, As rupturas causadas pela BNCC no ensinar e suas consequências para a educação ambiental em tempos de pandemia da covid-19 e Subjetividades disruptivas: gênero e sexualidade em educação, entre outros.

O 12º Enfope e 14º Fopie serão realizados de 23 a 25 de novembro, no formato virtual, por meio do canal de YouTube da Unit.

Assessoria de Imprensa | Unit