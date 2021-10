Pesquisadores da Unit estão entre os mais influentes do BRICs

A Universidade Tiradentes (Unit) está ranqueada entre as 1.000 instituições com produção científica mais influentes dos BRICS, grupo que congrega Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com foco no suporte técnico, acadêmico, científico e cultural entre os países. Um dos cientistas do ranking é o professor da Unit, Estélio Henrique Martin Dantas, que ocupa a 936ª colocação e é o 1º pesquisador mais influente na área de Educação Física, especializado em treinamento esportivo.

Outros professores da Unit também fazem parte do ranking. Na área de biomateriais, a professora doutora Juliana Cordeiro Cardoso; em pesquisas sobre cibercultura, cultura científica, internet, divulgação de ciência e educação e comunicação, está a professora doutora Cristiane Magalhães Porto, e na área de pesquisa sobre fungos entomopatogênicos, controles biológicos, bioinseticidas, biotecnologia e empreendedorismo científico, o professor doutor Marcelo da Costa Mendonça.

“A presença de docentes da Universidade Tiradentes no World Scientist and University Rankings 2021 ratifica o compromisso institucional que temos com a pesquisa e, consequentemente, com a formação de recursos humanos nos diferentes níveis, da graduação ao doutorado. Os professores da Unit se destacaram em diversas áreas do conhecimento, sendo o maior destaque a área de Treinamento Esportivo e Fisiologia do Exercício, onde o professor doutor Estélio Dantas foi considerado Best Scientist in University. Outras três áreas também tiveram um desempenho significativo a partir da produção docente”, salienta doutor Diego Menezes, pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unit.

Segundo o professor doutor Estélio Dantas, todo pesquisador deseja ser referência em sua área. “Shakespeare disse: nosso elogio é o nosso salário. O pesquisador é reconhecido pelo seu índice de impacto, que representa quantas vezes seus artigos são citados e a qualidade das revistas que os citam. Como estou nessa vida há muito tempo, jogo com as regras estabelecidas e, por conta disso, consegui um índice H (Índice de Impacto) de 47”, argumentou.

Segundo a professora doutora Margareth Zanardo Gomes, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente (PSA), a classificação do doutor Estélio Dantas no ranking deve-se à sua grande contribuição para a ciência. “A metodologia leva em conta os índices de citação e impacto em trabalhos científicos nos últimos cinco anos, período em que o professor vem desenvolvendo as orientações de dissertações e teses no PSA. Sendo assim, causa-nos grande satisfação que o professor tenha seu trabalho reconhecido e que nossos alunos possam compartilhar sua experiência”, afirma.

Estélio Dantas dedica-se à pesquisa científica há 40 anos. Para ele, chegar ao nível em que chegou, com reconhecimento internacional, é dedicação à ciência. “Um pesquisador é uma pessoa que procura mais o reconhecimento do que o ganho financeiro. Faço ciência desde que entrei na vida acadêmica, porque sempre fui fascinado pela pesquisa. Sou professor titular aposentado de uma universidade pública, mas minha inquietação e paixão pelo conhecimento me motivam a continuar a produzir, a inspirar as novas gerações e a tentar resolver os problemas ainda sem solução”, afirmou.

Em todos esses anos, o professor Estélio Dantas registrou seis patentes, publicou 560 artigos científicos, 33 livros e contribuiu com 71 capítulos em outras obras voltadas para a eficácia do exercício físico sobre a performance e a saúde humanas. “Quase todos os meus trabalhos são voltados para resolver as dificuldades mais comuns que os profissionais enfrentam no dia a dia, buscando fazer isso sem a utilização de equipamentos caros e sofisticados, porém sem perder o rigor científico. Faço uma ciência muito prática e de aplicação imediata. Isso faz com que minhas produções sejam muito consumidas”, disse Dantas.

Para ele, trabalhar com pesquisa e ciência só é possível por meio da cooperação. Há 25 anos sob a sua coordenação, o Laboratório de Biociências da Motricidade Humana (Labimh) já formou sete pós-doutores, 57 doutores e 139 mestres. Atualmente, o laboratório possui 67 pesquisadores, 37 com doutorado e 30 estudantes (graduação e mestrado).

“O Labimh é estruturado com base nos estudantes de graduação, de pós-graduação e egressos. Ele é voltado basicamente para a produção científica e responsável pela minha significativa produção científica. Graças aos pós-doutores, doutores e mestres que formei ao longo de minha vida, o Labimh tem uma massa crítica competente e qualificada”, destacou Dantas.

A Universidade Tiradentes também teve um papel importante na trajetória do pesquisador, por ser uma instituição que cria espaços e promove o desenvolvimento da ciência. “Tenho me dedicado a isso desde que cheguei aqui. Fui acolhido com hospitalidade e apreço pela Unit. A instituição tem aspectos fantásticos de empenho na busca pela qualidade e seriedade acadêmica. Justamente o ‘ecossistema’ de que um cientista precisa para prosperar e crescer. Trouxe diversos pesquisadores internacionais de ponta para conhecer a universidade, por diversas vezes, e sempre me apresento como Unit, com muito orgulho, em todas minhas participações internacionais”, complementa.

Em contrapartida, a instituição é impactada positivamente com o reconhecimento do doutor Estélio Dantas. Para a Margareth Zanardo, isso a ajuda a consolidar o Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, levando-o a um patamar de aprovação no meio acadêmico. “Esse resultado atesta a excelência do corpo docente e advoga em favor da capacidade do programa em formar recursos humanos altamente qualificados e atuantes em pesquisas de relevância”, conclui.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Unit, professor doutor Diego Menezes, enfatiza a produção científica realizada pelos professores da Unit. “A Universidade Tiradentes é uma das instituições privadas com maiores índices de produção científica e tecnológica do Brasil. As pesquisas desenvolvidas pelos professores e alunos da Unit são vocacionadas para o atendimento de demandas reais, e trazem relevantes impactos sociais. Através de projetos em rede com diversas instituições nacionais e internacionais — fato este que tem ampliado a mobilidade dos nossos pesquisadores e, consequentemente, ampliado os horizontes formativos para os nossos alunos —, as pesquisas desenvolvidas na Universidade Tiradentes estão em sintonia com os avanços científicos contemporâneos e alinhadas às demandas de uma formação acadêmica adequada ao século XXI”, complementa.

Assessoria de Imprensa | Unit