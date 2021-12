Pesquisa sobre sistemas aquosos bifásicos é destaque em periódico internacional

Recentemente, o professor doutor Álvaro Silva Lima, coordenador da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Tiradentes (Unit) e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa-ITP publicou o artigo científico Aqueous two-phase systems in Latin America: perspective and future trends no periódico de fator de impacto internacional de 3.174 pelo Clarivate Analytics (JCR), Journal of Chemical Technology and Biotechnology. A revista também tem classificação A3 pelo Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

De acordo com o coordenador, a publicação é resultado do trabalho conjunto entre os maiores pesquisadores da área de Sistemas Aquosos Bifásicos na América Latina, focados em pesquisas no Brasil, Chile, México e Argentina. “O artigo é uma prestação de contas à sociedade sobre no que os pesquisadores da área vêm trabalhando. Conta uma história de como a área se estabelece nos países”, disse.

“Vale destacar também o empenho de jovens pesquisadores entusiastas, que se uniram e formaram fortes grupos de pesquisa para atuar na área. A identificação como um dos líderes de pesquisa no Brasil e a inclusão do nosso grupo e da Universidade Tiradentes mostra que todo o trabalho realizado com objetividade e parceria resultou em um caso de sucesso”, acrescentou Álvaro.

Além dele, o artigo teve a contribuição dos pesquisadores Mirna González-González, Guillermo Picó, Cassamo Ussemane Mussagy, Jorge Fernando Brandão Pereira, Hector Marcelo Fernandez-Lahore, Juan A. Asenjo e Marco Rito-Palo. É possível acessá-lo na íntegra no site da revista.

