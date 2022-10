Pelo tetra: Flamengo recebe o Corinthians em final da Copa do Brasil

Vencedor fica com o título no tempo regulamentar; não há vantagem pelo empate

Os times donos das duas maiores torcidas do futebol brasileiro decidem nesta quarta-feira um novo tetracampeão da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians se enfrentam às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de volta da competição nacional. O jogo de ida, em São Paulo, terminou empatado em 0 a 0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. O eventual vencedor no tempo regulamentar fica com o título.

Dorival Junior tem uma alteração em relação ao jogo da Neo Química Arena. João Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dá lugar a Vidal. Os demais jogadores serão os mesmos da semana passada. A provável escalação tem Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

As ausências, além de João Gomes, ficam por conta dos lesionados Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Pulgar e Varela não estão inscritos na competição nacional e por este motivo não ficam disponíveis.

A Super Rádio Tupi transmite Flamengo e Corinthians. A narração é de José Carlos Araujo e comentários de Washington Rodrigues.