Passagem do transporte intermunicipal fica 10% mais cara em Sergipe

A tarifa do transporte intermunicipal em Sergipe ficou mais cara. O reajuste começou a valer desde do dia 23 do mês passado, mas sua publicação no Diário Oficial aconteceu somente nesta terça-feira, 13.

O novo valor foi ajustado em 10,6%. Segundo o governo do estado, o aumento foi baseado no índice nacional de preços ao consumidor, acumulado entre julho de 2017 e junho de 2019. Antes, o valor da passagem de Aracaju para Amparo de São Francisco custava R$ 19,50, agora, R$ 21,46. Já de Aracaju para Campo do Brito, o preço era de R$ 9,70 e passou a custar R$ 10,67, por exemplo. Quem precisa do transporte para trabalhar, não gostou da novidade, acompanhe:

