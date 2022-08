Paralamas do Sucesso realizam show em Aracaju no dia 15 de setembro

Uma das maiores bandas de rock do Brasil desembarca em Aracaju no dia 15 de setembro. Paralamas do Sucesso se apresentam a partir das 21h, o Teatro Tobias Barreto, com a turnê “Clássicos”.

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, vão tocar vários sucessos, como “Meu erro”, “Óculos”, “Lanterna dos Afogados”, “Uma Brasileira”e muito mais, revisitando as quase quatro décadas de carreira da banda. Um show com a ‘pegada’ de olhar para a própria história do grupo e por todo acervo de hits de uma das bandas mais badaladas da década de ouro do rock nacional, os anos 80.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e online pelo site Bilheteria Digital. Com os valores: mezanino – R$150 (meia) e R$ 200 (inteira solidária) | platéia R$ 170 (meia) e R$ 240 (inteira solidária)

Além de Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), acompanham o trio há décadas e também estarão no palco os músicos João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).