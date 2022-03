Paraíba e Alagoas têm gasolina mais barata do Nordeste

No estado vizinho, Pernambuco, o preço é R$ 0,05 mais caro. A gasolina comum para o motorista pernambucano custa R$ 7,298. Já em Sergipe, o litro da gasolina comum custa, em média, R$ 7,403.

Na outra ponta, o Piauí tem gasolina mais cara da região. O preço médio da gasolina comum é R$ 7,992. Quem abastece no Rio Grande do Norte paga o segundo maior valor pela gasolina comum, R$ 7,921.

O preço mais alto da região também é encontrado no Piauí, R$ 8,154. Assim como o segundo maior preço é também do Rio Grande do Norte, R$ 8,007. Vizinho de Alagoas, o estado de Pernambuco registra preço médio de R$ 7,465 para a gasolina aditivada. O outro vizinho, Sergipe, tem preço médio de R$ 7,481. Preço da gasolina aditivada nos estados do Nordeste