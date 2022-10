Palco de título rival, Flamengo tem bom retrospecto recente no Estádio Monumental

O Estádio Monumental, que pertence ao Barcelona de Guayaquil, recebe a final da Libertadores neste sábado, às 17h, entre Flamengo e Athletico Paranaense. E o palco da decisão traz boas lembranças aos cariocas. O clube tem duas vitórias recentes no local contra os donos da casa.

Em 2020, diante de um cenário de pandemia de Covid-19, o time fazia uma viagem para o Equador para jogar duas partidas em sequência pela fase de grupos. Na primeira, foi goleado por 5 a 0 pelo Independiente Del Valle, em Quito, e no dia seguinte foi descoberto dezenas de casos do vírus no elenco. A próxima partida, contra o Barcelona, chegou a sofrer riscos de adiamento, mas após idas e vindas, a bola rolou e o Flamengo venceu por 2 a 1, mesmo com muitos desfalques.

Em 2021, os clubes se encontraram novamente na semifinal. No jogo de ida, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho venceu por 2 a 0, no Maracanã. Na volta, em Guayaquil, com o estádio lotado, um novo triunfo carioca, pelo mesmo placar, com dois gols de Bruno Henrique.

Além disso, o Estádio Monumental também traz boas recordações para um rival do Rio de Janeiro. O Vasco conquistou seu único título da competição ao vencer os donos da casa por 2 a 1 na final da Libertadores de 1998.