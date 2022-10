Pai de Vidal, volante do Flamengo, é encontrado morto em Clube Hípico de Santiago

Em função do drama pessoal, a presença de Vidal na equipe que encara o Corinthians, nesta quarta-feira, em Itaquera, se tornou uma incógnita. De acordo com a reportagem do site Tupi.FM, Vidal deseja viajar para São Paulo normalmente, mas a confirmação por parte do clube só virá após a divulgação da lista de relacionados, prevista para acontecer às 14h.