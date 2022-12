Pagamento do Auxílio Gás inicia nesta segunda-feira (12) referente a dezembro

Nesta segunda-feira (12) inicia o pagamento do Auxílio Gás para cerca de 5,95 milhões de famílias brasileiras. O valor será de R$112.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o benefício equivale ao preço médio do botijão de gás de cozinha de 13kg.

A ordem do pagamento ocorre de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Em dezembro, os pagamentos se iniciam no dia 12 para aqueles com número final do NIS 1 e terminam no dia 23 para os beneficiários que possuem o último dígito 0 do NIS.

Todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, têm direito ao benefício. Além daquelas que tenham alguma pessoa que mora na mesma casa e que recebe o benefício de prestação continuada (BPC), inscritas ou não no CadÚnico.

Confira o calendário do Auxílio Gás de dezembro: