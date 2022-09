Padre Tobiense é atingido por bala perdida no município de Estância

Na noite desta quarta-feira, o padre Iuri Ribeiro dos Santos, pároco da Igreja Senho do Bonfim, no município de Estância, foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas quando transitava pelo Loteamento Zé de Bita, no bairro Botequim, no município de Estância. Segundo informações obtidas através do radialista Pisca Júnior, dois homens em uma motocicleta realizaram diversos disparos de arma de fogo contra um terceiro jovem, que acabou morrendo no local. Esses disparos acabaram atingindo o padre, que foi socorrido e encaminhado ao hospital. A Diocese de Estância emitiu nota explicando o fato e pedindo orações pela saúde do padre Iuri.